Maíra Cardi, de 42 anos, ganhou alta nesta quinta-feira (3). A ex-BBB estava hospitalizada desde sábado (25), quando passou por um parto antecipado após complicações respiratórias durante a gestação de Eloah, fruto da relação com Thiago Nigro, o Primo Rico.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 9,1 milhões de seguidores, a influenciadora ainda surpreendeu os fãs ao relatar um episódio delicado durante a internação: uma crise de pânico que ela teve.





"Voltamos para casa, mas estou só o que sobrou. A neném mamou a noite toda, detalhe: tenho que passar a noite tirando na bomba para ela mamar. Arrumei Sophia para a escola. Diria que estou sob aparelhos para respirar, mas não tenho nenhum aqui me ajudar", iniciou.

Segundo Cardi, a crise de pânico foi desencadeada por uma conjunção de fatores. O primeiro seria a antecipação do parto, antes previsto para o dia 5 de novembro. O segundo foi a repentina internação de Eloah na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

"Tive uma crise do pânico pós-parto pela cesárea e UTI da bebê. Mais tarde conto essa aventura emocionante da maternidade real. lsso porque tenho todo um apoio enorme, nem sei como sobrevivi com o Lucas aos 17 anos e sem condições", prosseguiu a empresária.

Além desta r ecém-nascida, fruto da atual relação com o empresário Thiago Nigro, popularmente conhecido como Primo Rico, Maíra é mãe de Sophia Cardi, da antiga relação com o ex-BBB Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi, do relacionamento anterior com Nelson Rangel.

Quando anunciou a antecipação do parto, Cardi justificou que, além do desconforto respiratório, não poderia perder uma apresentação escolar que Sophia teria no mesmo dia marcado.

"E outra, que a gente foi chamado pela escola da Sophia e, no meio da conversa, falaram que a Sophia tem uma das apresentações mais importantes no dia 5 de novembro. Exatamente a data que a Eloah ia nascer. Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia", disse à época.