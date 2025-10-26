Reprodução/ Instagram @mairacardi @maririghez Maíra Cardi e Thiago Nigro

Maíra Cardi, de 42 anos, usou as redes sociais neste domingo (26) para anunciar o nascimento de Eloah, filha dela e do empresário Thiago Nigro, de 35, conhecido como "primo rico". A cesária foi antecipada, conforme a influenciadora contou.



"Neste exato momento que você está assistindo a este vídeo, eu acabei de parir. Estou gravando esse vídeo sábado, que é um dia antes de eu parir. Estou mostrando para vocês meu dia anterior", começou a ex-BBB, por meio do TikTok.





Cardi ainda não publicou nenhum registro da terceira filha. Além desta recém-nascida, fruto da atual relação com o empresário Nigro, ela é mãe de Sophia Cardi, da antiga relação com o ator Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi, do relacionamento anterior com Nelson Rangel.





Questão respiratória e pedido da escola

Neste sábado (25), a influenciadora já havia sido hospitalizada. Segundo ela, o parto precisaria ser antecipado por duas questões. A primeira seria o desconforto respiratório que ela vinha apresentando. Já o segundo tem relação com Sophia.

"Hoje internamos para ela vir ao mundo. Já não respiro direito há meses, durmo sentada com falta de ar. O barrigão está espremendo todos meus órgãos por aqui", pontuou. "Viemos no médico que vai fazer o nosso parto de Eloah, e a gente está com uma questão com a data do parto. Na verdade, a gente tem algumas questões: uma, que ela não pode nascer naturalmente", acrescentou.

A "saúde mental" de Sophia também foi levada em consideração, segundo Maíra. No dia inicial previsto para a realização da cesariana, a filha mais velha terá uma apresentação escolar e a instituição instruiu que a mãe não perdesse o evento, pois poderia criar uma "competição" entre as irmãs.

"E outra, que a gente foi chamado pela escola da Sophia e, no meio da conversa, falaram que a Sophia tem uma das apresentações mais importantes no dia 5 de novembro. Exatamente a data que a Eloah ia nascer. Na minha cabeça, eu apenas não iria, mas a escola me instruiu e disse que isso seria muito ruim para a saúde mental da Sophia", concluiu.