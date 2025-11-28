Instagram Como a relação de Mel Maia com a mãe antes da morte?

A morte de Debora Maia, confirmada nesta sexta-feira (28), levantou questionamentos sobre o estado da relação entre Mel Maia e a empresária antes do falecimento. A artista estava afastada da mãe há cerca de um ano por conflitos familiares iniciados após a separação dos pais, mas sinais recentes apontavam para uma reaproximação.

Em entrevista recente ao PodDelas, onde Mel falou sobre momentos de apoio materno na fase inicial da carreira e relatou lembranças que ajudam a compreender a dinâmica familiar.

"Eu sempre tive o apoio da minha mãe. Ela que me acompanhava nas novelas, nos testes, ela me acompanhou e tudo e sempre me apoiando, sabe? E não teve aquela coisa de mãe que ficava forçando, porque tem isso também. Minha mãe me apoiava muito, porque era algo que eu queria. E minha mãe ficava preocupada quando a gente ia para os testes, quando recebia uma 'não'".

No dia 10 de novembro, Debora compartilhou uma crítica sobre o trabalho de Mel na série "Os Donos do Jogo", da Netflix. Ela reproduziu o trecho que destacava a atuação da filha: “A escolha do elenco é um dos grandes trunfos da produção. (...) Destaque para Mel Maia”. Na legenda, Debora reafirmou o carinho: “Ela é f@d@!!!”. Mel curtiu a publicação, o que foi lido pelos fãs da atriz como uma trégua entre as duas.

Relação conturbada

O histórico entre elas incluía tensões públicas. Após a separação de Debora e Luciano de Souza, Mel teria escolhido ficar ao lado do pai, o que teria dado o distanciamento, segundo o LeoDias.

Em outubro do ano passado, Debora publicou um desabafo sobre ingratidão e mencionou: "Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas de quem você jamais iria suspeitar". Ela continua: “Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas”.

Apesar dos conflitos, Debora continuou elogiando os trabalhos da atriz nas redes sociais. Pedia apoio aos seguidores, celebrava conquistas e mantinha interação constante com familiares, especialmente o sobrinho Hugo Maia.

Segundo informações do Metrópoles, Debora foi encontrada morta em casa na manhã desta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. Uma funcionária teria localizado o corpo.

A equipe de Mel confirmou o falecimento em comunicado. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia”, informou a nota, que pediu privacidade no momento de luto. A causa da morte ainda não foi divulgada.