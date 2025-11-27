Reprodução/ Instagram Isabel Veloso e Lucas Borbas

Lucas Borbas, marido da influenciadora Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta quinta-feira (27) para anunciar aos fãs que a companheira foi internada às pressas. Segundo ele, a esposa parou de respirar, foi intubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em meio às lágrimas, ele detalhou que Isabel apresentava excesso de magnésio na corrente sanguínea. "Eu acho que eu tinha que vir aqui conversar com vocês", iniciou.





"Porque seria egoísmo da minha parte não compartilhar com vocês, porque vocês são as pessoas que mais apoiam a Isabel, que mais estão com ela, sempre ajudam ela. Essa madrugada, a Isabel passou muito mal, muito mal, e fizeram alguns exames, antes da colonoscopia, e a Isabel estava com excesso de magnésio no sangue", acrescentou.

Em seguida, o empresário detalhou que, logo após os exames, a situação se agravou. "E, depois disso, a Isabel deu baixa, ela parou de respirar, parou de ter saturação, e foi para a UTI ser intubada", completou.

Orações

Abalado, Lucas Borbas ainda aproveitou a ocasião para pedir apoio aos internautas. Ele solicitou que orassem pela melhora do quadro de saúde da esposa. "Só queria compartilhar isso com vocês, eu peço oração porque sei que vocês apoiam e amam muito a Isabel, assim como eu", afirmou.

"E acho que nesse momento é só orar para Deus. Estou indo para casa, não posso ficar aqui no hospital, porque não tem muito o que fazer também. Mas quero ver se eu consigo vê-la ao meio-dia e acho que não tem muito o que ficar aqui. Acho que vou mais atrapalhar do que ajudar, então vou ter que ir para casa", concluiu.