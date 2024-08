Reprodução/Instagram Conheça Isabel, influenciadora com câncer terminal que se casou

A influenciadora Isabel Veloso surpreendeu seus seguidores no último domingo (11) ao anunciar que está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com Lucas Borba. A jovem de 18 anos ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar sua rotina de tratamento contra o câncer terminal .

Quem é Isabel Veloso?

Isabel Veloso, natural do Paraná, foi diagnosticada com câncer aos 15 anos, em 2021, quando iniciou o tratamento contra o Linfoma de Hodgkin, um tipo agressivo da doença.

Desde então, Isabel passou a compartilhar a rotina de tratamento com os seguidores no Instagram, gerando comoção. A jovem chegou a anunciar a cura em novembro de 2023, após passar por quimioterapia, transplante de medula e recuperação.

Entretanto, no início de 2024, Isabel anunciou publicamente que o câncer havia retornado de forma mais agressiva. A influenciadora relatou que a doença foi considerada incurável e que ela optou por interromper os tratamentos.

Isabel Veloso também emocionou ao revelar que os médicos lhe deram uma estimativa de vida de 2 a 4 meses.

Desconfianças

À medida que ganhou notoriedade nas redes sociais, Isabel Veloso aproveitou oportunidades de publicidade. Essa situação levantou suspeitas entre alguns internautas, principalmente após a influenciadora divulgar um produto suspeito que promete ganhos financeiros exorbitantes.

Nas redes sociais, Isabel se mostrou chateada com os comentários que a acusam de forjar a condição de saúde. Em resposta, ela publicou um documento descrevendo o quadro médico.

"Eu não iria postar isso, porque não devo satisfação a ninguém. Mas recebi muitos comentários dizendo que, para ser uma paciente 'terminal' ou 'paliativa', eu teria que ter aspecto de morte ou estar acamada, sem poder me mexer. Então, para quem tanto duvidou e inclusive fez recortes de vídeos onde eu dizia que estava bem, apenas para ganhar likes e seguidores: o laudo que tanto pediram está aqui."

Gravidez

Após revelar que os médicos lhe deram de 2 a 4 meses de estimativa de vida, Isabel Veloso surpreendeu os seguidores ao anunciar que está grávida. A gestação aconteceu após ela se casar recentemente com Lucas Borba.

"Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir." - Salmos 139:16. "Amo vocês", dedicou a influenciadora.

Nos comentários do anúncio, a novidade gerou discussões sobre a implicação do câncer na gravidez.

"Quanto tempo dura uma doença terminal? Gerar uma criança em meio ao uso de medicamentos fortíssimos que um paciente oncológico terminal usa? Eu sinceramente não acredito em nada disso", acusou uma seguidora.

"Esse bebê é um MILAGRE! E aí não tem lógica mesmo, não cabe opiniões humanas e nem achismos! Cabe gratidão, oração, e o desejo de que Deus cuide da Bel e do Lucas, porque o impossível aconteceu e eu imagino os temores que estão passando pela cabeça e o coração deles!", defendeu outra.

A cantora MC Mirella também se manifestou em solidariedade à influenciadora, após internautas a chamarem de egoísta.

"Ninguém está livre de morrer, não. Para morrer basta estar vivo. Cada uma! Se ela quer ter um bebê, que venha com muita saúde e Deus abençoe. Ela vai conseguir!", declarou a funkeira.

E continuou: "Cada um oferece aquilo que tem. Já dá para perceber um monte de gente amarga consigo mesma pelos próprios comentários. Quando você aponta o dedo para alguém, tem mais três apontados para você", concluiu.