A empresária Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia , foi encontrada morta nesta sexta-feira (28) no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela equipe da atriz no Instagram, onde pede por privacidade neste momento.

A equipe de Mel Maia divulgou uma nota oficial para anunciar a morte. O comunicado reforça o clima de luto e solicita respeito ao momento vivido pela família. “É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia”, diz o texto.

A nota também diz que período exige recolhimento. “Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família”, afirma o comunicado divulgado pela equipe da atriz. A equipe agradece pelo carinho dos fãs e pelo respeito.

Informações preliminares divulgadas pelo Metrópoles apontam que o corpo estava dentro da residência na zona sudoeste da cidade, onde foi localizado por uma funcionária ao chegar para trabalhar. Débora era mãe de Mel e Yasmin Maia.

Na última publicação de Mel, feita há cinco dias, fãs estão prestando condolências à atriz, uma vez que o post nos Stories está com comentários fechados. Uma pessoa disse: "Meus sinceros sentimentos!!! Gente, respeito por gentileza... Mãe é Mãe !!!🌹💔". Outra acrescentou: "Meus sentimentos 😢 e a todos os familiares".

