Mel Maia compartilhou em suas redes sociais , nesta quarta-feira (09), um vídeo anunciando o fim de sua transição capilar , que também marca o início de uma nova personagem.

No vídeo, a atriz mostra o momento em que vai ao salão e exibe o novo visual, agora com os fios naturais e sem química, após cortar as partes danificadas.

"Hoje vou fazer uma mudança radical no meu cabelo. Já me acostumei com essas transformações, porque sei que meu corpo é meu instrumento de trabalho", disse Mel Maia .

A atriz celebrou a conquista, destacando que foi um processo longo , que durou meses. Em maio, ela desabafou sobre a transição capilar, encorajando seus seguidores. "Galera que está em transição, confiem no processo! Estou super desapegada do meu cabelo. Se eu pudesse, raspava tudo, ficava carequinha para começar do zero, mas não posso, porque vem trabalhos por aí e eu não posso estar careca", comentou.





