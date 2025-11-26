Instagram Influenciador fitness morre após desafio de maratona de fast food

Um treinador russo de 30 anos morreu após entrar em parada cardíaca durante um desafio em que consumia 10 mil calorias por dia para ganhar mais de 50 kg. Dmitry Nuyanzin pretendia perder todo o peso em seguida para promover um novo programa de emagrecimento e usava as redes sociais para mostrar cada etapa.

Segundo o Daily Mail, Nuyanzin, que trabalhava como coach e influenciador fitness em Orenburg, passou semanas comendo grandes quantidades de alimentos gordurosos para acelerar o ganho de peso. O treinador cancelou aulas e avisou que procuraria um médico após começar a se sentir mal. Ele morreu enquanto dormia.

O influenciador afirmou nas redes que já havia engordado quase 30 kg em um mês. “Meu CURSO DE EMAGRECIMENTO começa em breve, onde você pode ganhar prêmios incríveis e, o mais importante, construir um corpo lindo, aprender a se alimentar bem e se divertir!”, escreveu. “Vou emagrecer junto com meus minions, então isso vai ser duas vezes mais emocionante!”

Relatos sobre a rotina alimentar extrema

Em 18 de novembro, Nuyanzin contou que ultrapassou 230 libras (cerca de 104 kg). Ele detalhou a dieta que seguia para acelerar o processo. “No café da manhã, como um prato de doces e meio bolo. No almoço, costumo comer 800 gramas de nhoque com maionese.”, disse.

“Durante o dia, posso comer batatas fritas como lanche, e para o jantar, como um hambúrguer e duas pizzas pequenas, depois de um café ou por delivery.”

O treinador chegou a anunciar uma recompensa financeira para participantes que atingissem metas de emagrecimento até o Ano-Novo. A estratégia fazia parte da divulgação do curso que seria lançado.

Homenagens foram publicadas nas redes após a confirmação da morte. “Estou em choque total. Por que Deus leva as melhores pessoas?”, escreveu uma internauta. Outras mensagens lembraram o treinador como um “pessoa incrível” e alguém “brilhante”.