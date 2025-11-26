Kayky Brito contou nesta quarta-feira (26) que caiu da bicicleta ao passar por um buraco no Rio de Janeiro, sofreu ferimentos e precisou ser atendido em um hospital, dois anos após o atropelamento.
O ator de 37 anos publicou fotos nos stories, já deitado na cama da unidade de saúde, com cortes visíveis e a cabeça enfaixada.
Kayky afirmou que, apesar dos machucados, volta para casa ainda hoje.
Nos registros, o artista explicou o ocorrido e agradeceu o apoio do público. “Hoje um buraco me fez cair da bicicleta [...]. Passo bem. Hoje já durmo em casa. (Nem ia postar esse incidente, mas vocês são minha família)”, escreveu em uma sequência de stories.
“Fiquei mais remendado do que já sou/estou na chamada vida”, acrescentou em tom bem-humorado.
Histórico de lesões
Anteriormente, Kayky Brito havia sido atropelado em setembro de 2023, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
O ator chegou a ficar 27 dias internado em consequência de um quadro de politraumatismo e traumatismo cranioencefálico.
Em abril de 2024, Kayky voltou às redes sociais para falar pela primeira vez sobre a recuperação. Na ocasião, detalhou as sequelas.
“Tenho dois parafusos grandes no quadril, mas não sinto dor. O desconforto está ao segurar o guidão, devido às cicatrizes, acho que levei cerca de 50 pontos […] Estou me recuperando gradualmente, estou retornando, pedalar é uma atividade que aprecio muito e me faz muito bem. Deus é misericordioso o tempo todo! Desejo que esteja tudo bem com você onde quer que esteja! Eu te amo”, disse.