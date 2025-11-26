Instagram Mãe de Vini Jr. aparece alimentando filho de Virginia

A influenciadora Virginia Fonseca publicou nesta quarta-feira (26) um vídeo em que Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., aparece alimentando José Leonardo, filho caçula da criadora de conteúdo. O registro viralizou por mostrar a interação carinhosa entre o bebê e a mãe do jogador.

Nas imagens, Fernanda sorri enquanto pergunta ao menino se ele está com fome, e o pequeno aponta para a comida em resposta pic.twitter.com/bnWp6WEExk — iG (@iG) November 26, 2025

“Ele acabou de chupar um picolé, tá? Veio para o colo da Mamma só para comer. Fome, né?”, disse Virginia, ao filmar a cena. Nas imagens, Fernanda sorri enquanto pergunta ao menino se ele está com fome, e o pequeno aponta para a comida em resposta.

A influenciadora está no Rio de Janeiro desde domingo (23), hospedada na casa do namorado para acompanhar o ensaio de rua da Grande Rio , onde ocupa o posto de Rainha de Bateria.

“Aparentemente, pelo pouco que ela mostrou, a família dele acolheu muito bem ela e as crianças!”, escreveu uma internauta ao comentar a interação. Outra usuária afirmou: “Gente, que fofura. É nítido o carinho dela pelas crianças”.

A publicação coincidiu com outro assunto ligado à influenciadora: as aulas de samba para o Carnaval. Carlinhos Salgueiro, diretor artístico do Salgueiro, confirmou que passou a orientar Virginia após ser procurado pela equipe da apresentadora e pela Grande Rio. Segundo ele, “o público pediu muito” essa parceria.

O coreógrafo afirmou que o maior desafio da influenciadora é mergulhar em um universo novo. “A cho que a maior dificuldade dela é ser de um outro mundo. É a coisa mais diferente que ela já fez na vida”, disse. Ainda assim, explicou que dedicação e emoção serão fundamentais para o desempenho no desfile.