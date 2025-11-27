SBT Humorista Tiago Barnabé

Tiago Barnabé mudou o nome da personagem usada em ações comerciais no SBT após críticas de Narcisa Tamborindeguy. A alteração ocorreu na noite desta quarta-feira (26), durante o Black Friday Live Show, quando Celso Portiolli anunciou o humorista como “Barnabela”.

A mudança intrigou os fãs do comediante, mas era esperada por causa da reclamação pública da socialite, que disse não concordar com o uso do nome Narcisa em campanhas de publicidade.

A polêmica começou no final de outubro, quando Narcisa respondeu a um comentário nas redes sociais que elogiava sua "presença na televisão". Entretanto, o comentário não agradou a socialite ao perceber que a referência era à personagem de Barnabé, a socialite ironizou: “Humorista que não tem graça?”.

A ex-integrante do "Mulheres Ricas" explicou que não é contra a imitação, mas criticou o uso do próprio nome na caracterização. “Imitar é ok, acho o auge. Agora usar o mesmo nome? É um erro primário”, afirmou.

Dias antes, Narcisa já havia reclamado publicamente do fato de o humorista fazer ações comerciais caracterizado como ela. “Tem que fazer [o merchan] como Tiago Barnabé, não como a Narcisa. Meu advogado já falou com o empresário dele, mas ele continua. Está errado da parte dele”, completou.

Barnabé reagiu, na época, as falas da socialite. Nas redes sociais, o humorista disse que pretendia seguir “sem mágoas” e com “aprendizado”.

“Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que venho recebendo”, escreveu Barnabé. Ele integra o elenco do "Domingo Legal" desde junho de 2024, quando o programa passou a ser comandado por novos apresentadores após a saída de Eliana.

O comediante continua: "Toda mudança traz aprendizado e crescimento. Assim, seguimos com calma, sem mágoas, apenas levando como aprendizado e com alegria tudo o que vivemos. Em breve, teremos um bate-papo bem carinhoso e respeitoso. Amo vocês!”

Após a mudança do nome, o iG entrou em contato com o humorista para entender se a "nova personagem" tem ligação direta com as reclamações de Narcisa ou não. Entretanto, o portal ainda não recebeu um retorno. O Canal segue aberto para esclarecimentos.



