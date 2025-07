Reprodução Instagram - 24.6.2025 Dona Ruth e Murilo Huff com Leo





O cantor Murilo Huff teve sua primeira vitória na Justiça contra a ex-sogra, dona Ruth Moreira , nesta segunda-feira (30). O juiz responsável pelo caso decidiu que, enquanto o processo pela guarda definitiva de Léo Huff — filho do sertanejo com a cantora Marília Mendonça (1995–2021) — não chega a uma conclusão, o menino ficará com o pai.

A decisão foi divulgada pela Record Goiás, onde a ação tramita judicialmente. Ainda segundo a emissora, o primeiro passo foi dado na audiência de conciliação realizada na tarde desta segunda, no Fórum Cível de Goiânia.

O juiz chegou a tentar que as partes entrassem em um acordo de forma amigável, mas isso não aconteceu, e assim, o processo segue adiante. Até o encerramento do caso, a guarda provisória permanece com o cantor.





Essa primeira audiência tinha como objetivo definir a guarda do filho do cantor com a cantora Marília Mendonça . Durante a sessão, que durou cerca de duas horas, os dois lados apresentaram seus argumentos, mas não chegaram a um consenso, levando o juiz a tomar a decisão temporária.

O garotinho, que estava morando com a avó materna em um condomínio fechado em Goiânia, já se mudou para a casa do pai — que chegou a ser reformada para recebê-lo. Segundo a Record, o quarto do menino foi decorado com o tema de galáxia.

A defesa de Murilo Huff afirmou que “o processo tramita em segredo de Justiça” e que, por esse motivo, não poderia dar mais informações sobre o caso.

Briga das grandes

Desde que surgiu a informação de que Murilo havia entrado na Justiça para conseguir a guarda do filho, o cantor e a ex-sogra têm trocado farpas nas redes sociais . Na última semana, dona Ruth chegou a acusar Murilo de não pagar a pensão do filho.

Logo depois, o cantor rebateu a mãe de Marília Mendonça e mostrou recibos com todos os gastos mensais do filho. Conforme apresentado pelo sertanejo, são mais de R$ 15 mil investidos na criança mensalmente.

"São tantas mentiras que fica até difícil responder a todas. É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa; mas, se eu me calar, a mentira vira verdade" , desabafou Murilo Huff em seu Instagram, na terça-feira passada (24), após uma indireta de dona Ruth.