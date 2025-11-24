Reprodução/Internet Aguinaldo Silva anunciou que haverá uma morte esta semana em Três Graças

Aguinaldo Silva movimentou os fãs de Três Graças ao revelar que a novela terá a morte de um personagem nesta semana. O anúncio foi feito em seu perfil no Instagram, onde o autor compartilhou uma foto acompanhada do aviso de que a primeira vítima da trama está prestes a morrer. “Quem você acha que será a primeira vítima? Responda nos comentários”, escreveu.

O que vai acontecer na novela?

Nos comentários, telespectadores levantaram várias possibilidades. Alguns apostaram em Misael (Belo), Joaquim (Marcos Palmeira) e Josefa (Arlete Salles). No entanto, o nome mais citado foi o de Claudia (Lorrana Moussinho), alvo de Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera), que já demonstraram desejo em tirá-la de cena. A personagem sofrerá um atentado no capítulo exibido nesta segunda-feira (24).

Na sequência mais tensa de Três Graças, Edilberto atropela Claudia propositalmente e fuge. Ao retornar ao local, se surpreende ao não encontrar sinal do corpo. A ação foi articulada com Ferette, que manda Macedo investigar o paradeiro da cuidadora. Arminda chega a receber uma ligação anônima informando que Claudia havia sofrido um acidente e se afastaria do trabalho por um tempo.