Instagram Preta Gil eternizada: saiba tudo sobre os diamantes feitos de suas cinzas

Amigos e familiares de Preta Gil transformaram parte das cinzas da cantora em diamantes, desejo manifestado antes da morte em julho por complicações de um câncer no intestino. O processo avançado de laboratório foi mostrado neste domingo (23) pelo "Fantástico", que detalhou cada etapa da produção das pedras.

A reportagem exibida pelo programa apresentou imagens exclusivas dos laboratórios responsáveis pelos diamantes entregues aos amigos e ao núcleo familiar. Técnicos explicaram como o carbono das cinzas se torna uma pedra “genuína”, com as mesmas propriedades de um diamante natural.

Parte das cinzas de Preta seguiu para um laboratório em São Paulo, responsável pela criação de 12 diamantes destinados a amigos próximos. A equipe isolou o carbono e o transformou em grafite, material enviado à Índia, onde o processo foi finalizado. Outra porção foi encaminhada a um laboratório de Curitiba, que produziu o diamante dedicado à família Gil, inteiramente em território brasileiro.

Nos laboratórios, o carbono é isolado por meio de queimas que removem enxofre, potássio e compostos orgânicos. O grafite formado passa a integrar uma pastilha submetida a temperaturas que chegam a 3000 graus e pressões comparadas ao peso do Monte Everest na cabeça de uma agulha.

Sob essas condições, os átomos de carbono se reorganizam e formam o diamante bruto em cerca de 60 horas, simulando em laboratório um processo que levaria milhões de anos na natureza. Depois, a peça é lapidada e polida. Segundo o laboratório, o custo inicial para esse tipo de produção parte de R$ 3.800 e varia de acordo com o tamanho da pedra.

Os diamantes entregues ao círculo íntimo carregam certificação gravada a laser, visível apenas com lupa de 40 vezes, e incluem o nome da homenageada.

Gominho, um dos amigos que receberam a joia, mostrou o diamante em um vídeo nas redes sociais. “Eu não quero fazer joia de usar. E tenho medo de ser assaltado, né, moro no Rio de Janeiro”, afirmou. Em seguida, revelou onde pretende deixá-lo: “Vou deixar do lado da minha cama. Não tem nada nessa casa, ninguém vai roubar”.

O apresentador explicou ainda que o diamante traz o nome da cantora cravejado na peça. “Se você ‘puxa’ no microscópio, tem o nome dela cravejado”, contou.

Preta, Gominho, Duh Marinho e duas amigas tatuaram um diamante no dedo anos antes da morte da cantora, como símbolo de amizade. Para Gominho, o gesto ganha outra dimensão: “É igual diamante. Não quebra. A Preta é isso... Ninguém destrói, ninguém quebra. E ela era essa pessoa”.