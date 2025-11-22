Instagram Claudia Leitte cancela show em Curitiba por recomendações médicas

A cantora Claudia Leitte cancelou o show marcado para esta sexta-feira (21) na Ópera de Arame, em Curitiba, capital do Paraná, após receber orientação médica devido ao início de um quadro de broncopneumonia. A artista já estava na capital paranaense quando anunciou a suspensão da apresentação, remarcada para 20 de março de 2026. Os ingressos seguem válidos para a nova data.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Claudia detalhou o motivo do cancelamento e explicou que a decisão ocorreu após avaliação médica e análise dos exames realizados em São Paulo. A cantora afirmou que tentou manter a agenda, mas enfrentou piora durante o deslocamento para o Paraná.

Claudia contou que iniciou a semana com crise de refluxo, que evoluiu para tosse e episódios de falta de ar. “Essa semana eu tive uma crise de refluxo, é, isso evoluiu para uma tosse com alguns episódios de falta de ar”, afirmou. Ela informou que procurou atendimento no Hospital Sírio-Libanês, onde descartaram quadro viral e prescreveram medicação.

Apesar do conselho médico, Claudia decidiu seguir com as atividades, mas relatou nova crise durante o voo para Curitiba. “Eu tive mais uma crise de falta de ar durante o voo agora, no caminho para cá”, disse. O otorrinolaringologista da artista analisou os exames e identificou evolução para pneumonia, o que levou à suspensão imediata do show.

A cantora declarou que está “muito triste” por cancelar a apresentação, mas disse que tem responsabilidade sob o show. “Eu já me apresentei gripada, com febre, mas eu preciso agir com responsabilidade”, afirmou. “Eu tenho uma nova consciência. Eu sei que Deus quer que eu cuide do meu corpo para fazer o que eu tenho que fazer.”

Claudia também cancelou a apresentação prevista para este sábado (22), nas comemorações dos 72 anos de Monte Alegre de Sergipe. Ela explicou que a equipe trabalha para encontrar uma nova data. “Curitiba nosso encontro vai ser adiado. Eu já tô negociando uma nova data”, disse.

No fim da mensagem, a artista pediu compreensão do público e agradeceu pelas mensagens de apoio: “Sinto muito, peço desculpa a vocês. Agradeço pelo carinho, pelo respeito, pelas orações e peço compreensão. Que Deus abençoe vocês. Um cheiro, um cheiro, obrigada, viu?”