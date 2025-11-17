Reprodução/Internet Galvão Bueno narrará os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Galvão Bueno foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar mal no fim de semana e receber diagnóstico de pneumonia viral. A internação ocorreu no sábado (15), e o narrador segue em observação enquanto realiza tratamento, segundo informações confirmadas pela assessoria ao ﻿iG .

A família relatou que Galvão buscou atendimento após sentir um mal-estar. Exames realizados no Sírio-Libanês identificaram a infecção viral, apesar da ausência de sintomas mais intensos. A equipe informou:

"Galvão não se sentiu bem no final de semana, foi para o Sírio para fazer um check-up e descobrimos uma pneumonia viral sem sintomas. Já está tratando, está bem e melhorando. Muito em breve ja estará na ativa novamente!"



O narrador permanece internado para acompanhamento médico e deve seguir em repouso até a recuperação completa. A orientação é evitar atividades profissionais durante o período de tratamento.

Por causa da internação, Galvão não comentou o jogo entre Sport e Flamengo no último final de semana e também ficará ausente do programa Galvão e Amigos, da Band, exibido nas noites de segunda-feira.