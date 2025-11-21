Reprodução/Internet Guilherme Rivaroli pediu demissão da RPC apenas 47 dias após ser contratado

O jornalista Guilherme Rivaroli surpreendeu os bastidores da televisão paranaense ao pedir demissão da RPC nesta sexta-feira (21), apenas 47 dias após ser contratado pela afiliada da Globo. O jornalista aceitou uma proposta considerada irrecusável da RIC TV, parceira da Record em Curitiba, e voltará à emissora onde foi âncora até 2023.



A coluna apurou que ele estreará na apresentação do Balanço Geral já na próxima segunda, dia 24. Eduardo Scola e Ana Vaz, que comandaram o jornalístico nas últimas semanas, tiveram seus empregos preservados e serão deslocados, mais uma vez, para a bancada do RIC Notícias Manhã.

A dupla, que havia sido escolhida para liderar o noticioso interinamente durante o afastamento de Matheus Furlan, teve um desempenho desastroso. Furlan, que era o âncora do Balanço Geral de Curitiba até 7 de novembro, não volta mais ao ar.

Ele ainda não foi dispensado, já que continua de férias, mas deve ser demitido da RIC TV tão logo volte ao trabalho na emissora, também na manhã de segunda-feira. Sob seu comando, o jornalístico chegou a ser vice-líder de audiência no primeiro semestre, mas perdeu fôlego desde junho, empilhando uma série de derrotas vexatórias para o Tribuna da Massa, transmitido pela TV Iguaçu, afiliada do SBT na região.

Saiu para não voltar

Matheus Furlan estava na RIC há quase dois anos. Ele foi contratado pela emissora em março de 2024 para substituir Jasson Goulart, também demitido por conta de baixos números de audiência do Balanço Geral. Na sua última aparição no jornalístico, o comunicador sinalizou que voltaria ao ar depois de suas semanas de férias.

“Posso falar que eu vou ficar com saudade? Mas eu preciso curtir minha família, visitar minha família lá no interior de São Paulo. Eu prometo, de verdade, trazer presentes quando voltar”, disse ele aos apresentadores de A Hora da Venenosa.