Rinaldi Faria, responsável por transformar Patati Patatá em uma marca milionária, foi demitido do SBT na última terça-feira (18). A emissora encerrou o vínculo após meses de trabalho na superintendência artística e de programação, função que ele ocupava de forma interina.

Nascido no Brás, em São Paulo, Rinaldi cresceu em ambiente circense. Ele começou como mágico mirim e, ainda adolescente, já liderava apresentações com equipe própria. A proximidade com antigos integrantes da Turminha Patati Patatá o levou ao grupo. Em 1985, após a morte de três artistas em um acidente de carro, Rinaldi assumiu o que restava da marca e, posteriormente, adquiriu os direitos.

A partir dali, ele reestruturou todo o modelo artístico. Transformou a trupe em dupla fixa, definiu identidade visual, padronizou figurinos e criou repertório próprio para expandir a atuação no mercado infantil.

O formato industrial permitiu que múltiplas duplas de Patati Patatá atuassem simultaneamente. A estratégia aumentou receita da marca, conseguindo ampliar a presença nacional dupla, que se tornou uma das marcas infantis mais fortes do país.

O sistema padronizado também incluiu roteiros, controle rígido de comportamento e foco em licenciamentos, shows escolares, DVDs e turnês. O crescimento levou os palhaços a programas de TV e abriu espaço no SBT, especialmente no início dos anos 2010.

O avanço rápido, porém, trouxe polêmicas. O modelo de múltiplas duplas gerou críticas sobre condições de trabalho e padrão artístico das apresentações.

Rinaldi passou a integrar o SBT há um ano como consultor. Depois, acumulou tarefas da superintendência artística e de programação, além de participar do desenvolvimento de novos conteúdos. Mesmo desligado da emissora, ele continua à frente da Rede Mais Família, canal aberto voltado ao público cristão.