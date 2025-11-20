André Lamoglia e Mel Maia
André Lamoglia e Mel Maia vivenciaram um par romântico em "Os Donos do Jogo", seriado nacional da Netflix. Após comentarem com o ator sobre uma suposta "química" com a colega de profissão, ele fez questão de descartar qualquer tipo de clima amoroso com a atriz.

"Falaram assim: 'E a química de vocês?'. Eu falei: química zero. Tu já viu? O namorado da Mel é boxeador profissional, meu irmão. Você tá louco?", disse  Lamoglia,  apontado como affair de Jade Picon, durante participação no videocast PodPah.


Quem é o namorado de Mel Maia?

Mel Maia e Luan Medeiros  se conheceram durantes aulas de boxe em uma academia do Rio de Janeiro. Natural da Cidade Maravilhosa, o atleta começou no judô e depois migrou para o boxe. Ele tem 30 anos e já chegou a integrar a Seleção Brasileira de Boxe.

Renovação

A série  “Os Donos do Jogo” foi renovada para uma segunda temporada nesta quarta-feira (13). A decisão vai na contramão do que tem ocorrido com as produções da Netflix. 

Isso porque várias séries têm sido canceladas. O principal fator para o cancelamento das obras, mesmo quando elas têm ganchos para novos episódios, é a audiência insatisfatória.

Lamoglia,  inclusive, foi o responsável por anunciar a renovação da série, por meio do comunicado divulgado pela Netflix à imprensa. “Estou muito feliz e honrado com o carinho que a audiência teve com a primeira temporada. A gente se dedicou de verdade nesse projeto, então é incrível ver esse retorno tão positivo. Agora é segurar a ansiedade para descobrir as novidades e começar logo a gravar os próximos episódios”, disse ele.

Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani  são os diretores da narrativa, produzida pela Paranoïd. O elenco conta com  Juliana Paes, Chico Diaz, André Lamoglia, Xamã, Mel Maia, Henrique Barreir a e  Giullia Buscaccio.

