O SBT anunciou nesta terça-feira (18) o desligamento de Rinaldi Faria da função interina na Superintendência Artística e de Programação da emissora. A saída ocorre após um ano de atuação como consultor e executivo, e segundo comunicado oficial, a decisão foi tomada em comum acordo.

“O ciclo de um ano que combinamos se encerrou agora, exatamente como previsto. Não houve demissão, ruptura, crise ou conflito. Apenas o cumprimento de um acordo profissional transparente”, declarou o empresário em uma nota oficial.

O executivo declarou que continuará apoiando a emissora à distância: “A partir de agora não mais pessoalmente e diariamente, mas permanecerei dando consultoria ao SBT e cuidando de negociações estratégicas e importantíssimas dos principais contratos da companhia”, relatou.

Brigas com Silvio Santos?

Rinaldi Faria aproveitou para rebater rumores sobre sua relação com Silvio Santos (1930–2024) e eventuais atritos internos. “Como a própria Dani já disse: 'Rinaldi era um dos grandes amigos do meu pai'. Encontrei o Silvio inúmeras vezes, inclusive em sua casa, e jamais houve qualquer desconforto entre nós", declarou o empresário ao citar Daniela Abravanel, herdeira do criador do SBT.

Conhecido como o criador da marca Patati Patatá e gestor da Rede Mais Família,afirmou que agora passará a focar seus esforços em seus próprios negócios. “A partir de agora, retorno ao foco integral nas minhas empresas — o Patati Patatá, a Rede Mais Família e os projetos que sigo construindo com a força do trabalho e com a direção de Deus. Também volto a dedicar mais tempo à minha família: meus 3 filhos, meus 6 netos e minha esposa, Nadia, minha companheira há 33 anos", afirmou.