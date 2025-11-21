Reprodução/Instagram/@rafinhadiz Campeão do BBB fala sobre assalto em shopping

O ex-BBB Rafinha, campeão da oitava edição do reality show, passou por apuros na tarde da última quinta-feira (20), no Shopping Iguatemi, em Campinas (SP). O local se transformou em cenário de gritos, correria e tiros após uma tentativa de assalto a uma joalheria.

Rafinha relatou que estava em uma loja de produtos para pets quando o assalto começou. "Do nada, começou uma correria, uma gritaria”, disse. Ele contou ainda que uma funcionária explicou o que estava acontecendo: “Tem um doido atirando no shopping".

Após isso, os funcionários apagaram as luzes, fecharam as portas e pediram para todos se esconderem no fundo da loja. O campeão do BBB8 disse que o clima era de muito desespero: "Crianças chorando, barulho de tiro, todo mundo desesperado, trancado".

"Cara, parecia filme. Nunca imaginei que ia viver isso na minha vida. Shopping Iguatemi Campinas, loucura", afirmou.

Rafinha contou que já está em casa e que o susto foi muito grande.





O que aconteceu?

A quadrilha teria roubado relógios de luxo, que foram recuperados. Segundo informações da Polícia Militar, três suspeitos foram presos em Pedreira, sendo um deles baleado no shopping. No Iguatemi, também houve um preso baleado, e, nas proximidades do Tênis Clube, outros três foram detidos pelo BAEP.

Conforme a Guarda Municipal, a corporação foi acionada após a informação de que o roubo estava em andamento e de que um veículo Fiat Cronos branco teria sido utilizado na fuga. O setor de inteligência conseguiu identificar a placa do carro e, por meio do CIM (Centro de Inteligência Metropolitano), orientou as equipes sobre o possível trajeto dos criminosos em direção à cidade de Pedreira.

O veículo suspeito foi localizado e acompanhado até Pedreira, onde ocorreu a abordagem com apoio conjunto da Polícia Militar e das Guardas Municipais das duas cidades. Três suspeitos foram presos na região, dois por equipes da PM e um, baleado, apresentado pela GCM de Pedreira.

Outro homem também foi baleado ainda no Shopping Iguatemi e detido pela GM de Campinas.