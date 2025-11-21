Reprodução/Instagram/@fatimaboschfdz Fátima Bosch venceu o Miss Universo

Fátima Bosch, Miss México, venceu o Miss Universo 2025 na noite da última quinta-feira (20). Porém, na manhã desta sexta (21), fez sua primeira publicação no perfil oficial do Instagram sobre a conquista. Esta é a quarta vez que o país leva a coroa.

Em um texto acompanhado de fotos do momento da coroação em Bangkok, na Tailândia, a modelo agradeceu a Deus e aproveitou para alfinetar os haters.

"Hoje confirmei novamente que o que Deus tem destinado para você, nem a inveja impede, nem o destino aborta, nem a sorte muda. Viva Cristo Rei", escreveu.





Polêmica

Antes de vencer, Fátima Bosch se envolveu em uma grande polêmica com a organização do evento. No início de novembro, ela foi insultada pelo executivo tailandês Nawat Itsaragrisil, responsável pela edição deste ano.

Durante uma transmissão ao vivo no dia 4, ele chegou a chamá-la de "estúpida", alegando que Fátima não havia publicado conteúdo suficiente sobre a Tailândia em suas redes sociais. No vídeo, é possível vê-lo pedindo a intervenção da segurança. Bastante envergonhada, Bosch deixou o local acompanhada pela Miss Iraque.

Outras misses se solidarizaram com a representante do México, e ela chegou a receber apoio da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum: "Em eventos públicos, as mulheres ficam mais bonitas quando levantam suas vozes e participam. Eu a elogio porque ela vivenciou essa agressão e, com muita dignidade, disse: ‘Eu não concordo'".

Quem é Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernandez tem 25 anos. Ela nasceu em 19 de maio de 2000, em Teapa, Tabasco, no México. Designer de moda e influenciadora, acumula mais de 2,2 milhões de seguidores no Instagram.

Desde jovem, demonstrou grande aptidão para o mundo da moda e, aos 18 anos, venceu um concurso regional de beleza, tornando-se a décima representante de sua área a conquistar o grande prêmio.

Bosch também venceu o Miss México em setembro, sendo a primeira candidata de Tabasco a alcançar esse feito.