Reprodução/TV Globo Rômulo Estrela e Patrícia Ramos

Patrícia Ramos, Paolla Oliveira e Rômulo Estrela foram os convidados do programa Angélica Ao Vivo, do canal GNT, na noite da última quinta-feira (20). Na atração comandada pela esposa de Luciano Huck, um momento chamou atenção após telespectadores notarem uma conversa do ator com a apresentadora Patrícia.

Enquanto Paolla Oliveira falava sobre comida agridoce, Patrícia Ramos e Rômulo Estrela começaram a interagir ao vivo enquanto a colega dissertava sobre o tema. Os fãs, claro, ficaram atônitos com a interação dos dois.

"Ficou um clima, ficou um clima. Ainda não. Depois", disse um. "Aparentemente é fofoca. Ela fala que ficou um clima (ruim). Ele pede para ela explicar o porquê, e ela diz: 'agora não, depois'", comentou outro.





Sobre o Angélica Ao Vivo

O Angélica Ao Vivo pretende abordar temas atuais e não terá como foco a entrevista tradicional com os convidados, mas sim o debate em torno de assuntos previamente escolhidos.

O projeto vem sendo desenvolvido desde o início deste ano. Daniela Gleiser, responsável pelo especial do Vídeo Game em comemoração aos 60 anos do canal, está dirigindo a nova atração, que estreou com tudo na tela do Grupo Globo.

A esposa de Luciano Huck voltou oficialmente para a Globo em 2023, para apresentar o 50 & Tanto, uma série especial de entrevistas com mulheres, em comemoração aos seus 50 anos. Depois, o formato foi adaptado para entrevistas com homens, no 50 & Uns.