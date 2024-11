Reprodução Instagram - 12.11.2024 Patrícia Ramos com o namorado, Luiz Fernando

Patrícia Ramos, de 24 anos, resolveu aproveitar o dia ensolarado para renovar o bronzeado. Acompanhada do novo namorado, o ex-atleta do Fluminense, Luiz Fernando, de 29 anos, ela usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (12) para compartilhar um álbum de fotos.







Nos registros, Ramos exibe o abdômen trincado enquanto veste um traje de banho branco cavadíssimo. A ex-apresentadora da Globo ainda usou acessórios para compor o look praiano. Brincos, óculos de sol, colares e pulseira foram outros itens usados por ela.

Patrícia Ramos já entrevistou eliminados do 'BBB' Reprodução Instagram - 12.11.2024 Patrícia Ramos mostra abdômen trincado Reprodução Instagram - 12.11.2024 Patrícia Ramos aposta em biquíni cavado Reprodução Instagram - 12.11.2024 Patrícia Ramos e Luiz Fernando curtem praia Reprodução Instagram - 12.11.2024 Patrícia Ramos com o namorado, Luiz Fernando Reprodução Instagram - 12.11.2024





Os fãs da influenciadora rasgaram elogios a ela e ao namorado nos comentários da postagem. "Paz nenhuma para os solteiros", brincou um usuário do Instagram. "Se Patyzinha está feliz, nós também estamos felizes", destacou uma segunda internauta. "Vidas solteiras importam, Paty", ironizou uma terceira. "Gente, como combinam né? Aiai, façam um filho logo, por favor", acrescentou ainda uma quarta.





Namoro

Recentemente, Patrícia Ramos veio a público contar aos seguidores como tinha conhecido o novo namorado. Segundo ela, o primeiro passo foi de Luiz Fernando, que respondeu um storie dela. "Ele respondeu a um storie meu e, por acaso, eu vi, em meio a centenas de mensagens que recebo toda hora. Eu respondi, começamos a conversar e, umas três semanas após, ele foi para o Brasil, saímos para jantar e estamos juntos desde então", contou.