Reprodução/Instagram/@marcellonovaesreal Marcello Novaes exibe corpão em foto

O ator Marcello Novaes, de 63 anos, atiçou os fãs nas redes sociais na última quarta-feira (19) ao postar uma foto em que aparece despido, revelando parte de uma tatuagem íntima localizada na virilha.

"Alô" foi a única palavra escrita pelo ator na legenda da foto tirada em frente ao espelho.

Nas redes sociais, os seguidores fizeram questão de comentar o registro.

"Esse homem só melhora… Quanto mais o tempo passa, mais gato fica", disse uma fã. "Marcello, está querendo quebrar a internet?!", comentou outra. "Gatilhos da década de 90 ativados sem pena", enfatizou um terceiro.





Não é de hoje que Novaes chama atenção nas redes sociais por seu porte físico. Pai de Pedro Novaes e Diogo Novaes, o ator costuma compartilhar detalhes de seu dia a dia no mundo fitness em seu perfil, com muitas fotos sem camisa.



