Reprodução/Youtube Jojo Todynho

Jojo Todynho anunciou que não pretende seguir os planos para ingressar na política, após ter sinalizado anteriormente que poderia disputar um cargo público nas próximas eleições. A cantora justificou a desistência durante uma entrevista ao jornalista Leo Dias , e citou o desejo de preservar a tranquilidade em meio a um cenário de polarização de ideologias.

"Hoje, vivemos em uma população muito dividida. Tudo o que falo acaba sendo tirado de contexto para encaixar na narrativa das pessoas. Eu já não tenho muita paz, então não quero perder o pouco que me resta para lutar por uma nação que não vai me valorizar", declarou Jojo.





A funkeira também comentou sobre as reações após assumir publicamente ser uma mulher de direita no espectro político. "Até ontem, quando eu não tinha falado nada, era a melhor pessoa do mundo. Quando me posicionei, virei vagabunda, bandida. Parece que sou foragida da Justiça. É muita ruindade."

Apesar da popularidade junto à comunidade LGBTQIA+, Jojo enfrentou críticas desse público após suas recentes declarações políticas, além de polêmicas que, supostamente, teriam resultado na perda de contratos com grandes marcas. A cantora, no entanto, nega que os encerramentos tenham relação com suas opiniões e afirma que os acordos já estavam previstos para terminar este ano.