Instagram Hailey Bieber posa com o bumbum para o alto e agita redes sociais

Hailey Bieber publicou fotos de um ensaio ousado nesta quinta-feira (20) e movimentou as redes sociais por aparecer “à milanesa”, coberta de areia, durante um dia de sol. A modelo surge deitada na praia, usando biquíni fio-dental preto e segurando uma cerveja.





Nos comentários, internautas deixaram mensagens como “Absurda”, “Obra de arte”, “A mais linda”, “Benza o sangue brasileiro da mami” e “Justin é bem servido”, fazendo referência ao fato da modelo ser esposa de Justin Bieber.

A modelo e empresária mantém preferência por peças fio-dental, tendência que marcou outras aparições recentes. No dia 13 deste mês, Hailey chamou atenção em Los Angeles ao comparecer a uma premiação ao lado do marido, Justin Bieber, de 31 anos.

A chegada do casal ao evento foi cercada por paparazzi e seguranças. Hailey usou vestido transparente, com brilho e decote profundo na parte frontal e traseira. A peça revelou uma calcinha fio-dental da Gucci, detalhada com cristais na região do cóccix.

O item de luxo custa US$ 2,7 mil, valor que ultrapassa R$ 14 mil na cotação atual. O look entrou para a lista das escolhas mais comentadas da artista na temporada de premiações.