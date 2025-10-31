Reprodução Justin Bieber assiste pegadinhas do Silvio Santos e viraliza em live

Justin Bieber surpreendeu os fãs brasileiros ao aparecer assistindo pegadinhas do Programa Silvio Santos durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. O cantor canadense fez a live na noite de quinta-feira (30) acompanhado de amigos, enquanto exibia os vídeos clássicos do SBT em um telão.

O momento viralizou nas redes, com destaque para a cena em que Bieber assiste à famosa pegadinha da “ menina fantasma no elevador ”. O quadro, exibido originalmente em 2011, é um dos mais populares do programa e soma milhões de visualizações no YouTube.

Nos comentários da transmissão, fãs brasileiros vibraram com a cena. “ O vídeo todinho em português ”, escreveu um internauta. “ Aqui é Brasil ”, comemorou outro. “ Chocada com as pegadinhas do Silvio Santos ”, acrescentou uma seguidora.

Na noite anterior, Bieber já havia demonstrado carinho pelo público brasileiro ao aparecer com uma camiseta estampada com a palavra “ Brasil ” em outra transmissão. Durante o vídeo, ele chegou a perguntar se havia fãs do país assistindo.

Fãs destacaram que o cantor sempre manteve uma boa relação com o Brasil desde suas primeiras turnês. Em 2011, ele se apresentou em São Paulo e no Rio de Janeiro, e chegou a afirmar, em entrevistas, que o público brasileiro era um dos mais calorosos.