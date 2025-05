Reprodução Instagram - 8.5.2025 Virginia e Zé Felipe anunciaram o divórcio nesta terça-feira (27).





De namoros recentes aos casamentos duradouros: 2025 está sendo marcado por separações de famosos. Virginia Fonseca e Zé Felipe se juntaram ao grupo. Os dois anunciaram o fim da relação após cinco anos.







O agora ex-casal, que estava junto desde 2020, reforçou que se manterão amigos mesmo após o ponto final no casamento. Agora, os pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo se juntam a outros recém-solteiros.



A seguir, iG Gente relembra os casais famosos que anunciaram o fim da relação neste ano.

Famosos que se separaram em 2025

1. Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio

Reprodução: Instagram Fe Paes Leme, Pilar e Victor Sampaio









O casal anunciou o fim da relação em janeiro de 2025 — ainda que ela tenha ocorrido no mês anterior. Os dois, que estavam juntos desde 2021, são pais de Pilar. A menina tinha oito meses na separação.

"Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva. Só pra não criar nenhum tipo de especulação... Não houve nenhum agente externo que motivou essa separação, foi algo vindo de nós, da nossa convivência, das nossas necessidades individuais e da nossa relação. Tá tudo bem", disse Paes Leme.

2. Pitty e Daniel Weksler

Instagram/@danielweksler Pitty anuncia separação de Daniel Weksler





Outro casal que anunciou a separação em janeiro foi Pitty e Daniel Weksler. A cantora e o ex-baterista do NX Zero se casaram em 2010 após quatro anos de namoro. Eles têm uma filha, Madalena, de 8 anos.

"A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor e afeto em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos <3", postou ela.

3. Carol Nakamura e Guilherme Leonel

Reprodução/Instagram Ex-marido detona Carol Nakamura após separação





Os dois colocaram o ponto final na relação em maio. Eles iniciaram a relação em 2019 e se casaram em 2020. Na contramão de outros términos mais amigáveis, Leonel chegou a expor detalhes que culminaram na separação — na visão dele, por conta da companheira.

"Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras, sempre faltava alguma coisa para mim… Mas ainda assim, lutei bravamente pelo meu casamento, e por seus sonhos. E alguns dias atrás, recebi outro pagamento… ingratidão! Não vou me aprofundar no motivo do término, mas vocês irão saber após essa postagem", escreveu Leonel.

4. Sarah Aline e Rhudson Victor

Reprodução: Instagram Rhudson Victor e Sarah Aline

O romance mais breve da lista durou apenas três meses: de outubro de 2024 a janeiro de 2025. Na época, o apresentador da Globo acusou a então companheira de traição. "Tempo jogado fora" , chegou a dizer.

A ex-BBB, porém, negou ter traído o rapaz. Ela esclareceu a situação e afirmou que ele havia interpretado uma troca de mensagens de maneira errônea. O "me bota", em referência a ser colocada em um grupo de amigos, foi visto como conotação sexual. Sarah afirmou que estava vivendo um relacionamento abusivo.



5. Jessica Simpson e Eric Johnson



Reprodução Os dois eram casados há 10 anos e tinham três filhos.



O casal de atores foi mais um a colocar a relação em segundo plano para priorizar a criação dos filhos. Em entrevista à revista People , a atriz afirmou que a separação já havia acontecido antes.

"Eric e eu temos vivido separados, enfrentando uma situação dolorosa em nosso casamento. Nossos filhos vêm em primeiro lugar, e estamos nos concentrando no que é melhor para eles. Somos gratos por todo o amor e apoio que temos recebido, e prezamos pela privacidade, enquanto trabalhamos nisso como uma família", contou.

Eles se conheceram em 2010 e se casaram quatro anos depois. Jessica e Eric são pais de Maxwell, de 12 anos, Ace, de 10, e Birdie, de 5.