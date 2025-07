Paolla Oliveira/Reprodução Paolla não reassumirá posto na Grande Rio





A atriz Paolla Oliveira desmentiu nesta quarta-feira (17) que voltará a desfilar como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio no carnaval de 2026, após publicação da própria agremiação nas redes sociais.

Segundo a assessoria da artista, Paolla foi surpreendida pelo anúncio de que havia sido nomeada “ Rainha de Honra ”, título inédito criado pela escola.

A equipe da atriz afirmou, em nota divulgada, que a decisão de não retornar ao posto já havia sido anunciada anteriormente e segue mantida.

A atriz também manifestou gratidão pela homenagem, reforçando que, embora tenha deixado o cargo, continua ligada ao carnaval e à Grande Rio. “ Ela saiu do posto mas jamais deixará o carnaval ”, diz o comunicado.





Atriz reforça apoio à nova rainha, Virgínia Fonseca

Em vídeo publicado nos stories de seu Instagram, Paolla comentou a confusão causada pela divulgação.

“ Eu tava aqui tranquilamente trabalhando quando fui pega totalmente de surpresa com as últimas notícias carnavalescas do meu dia. Meu telefone bombando com as pessoas me parabenizando por eu ter voltado a ser rainha da Grande Rio e eu não tava entendendo nada ”, relatou.

No mesmo vídeo, ela agradeceu à escola pelo carinho e esclareceu que a nova rainha é Virgínia Fonseca, influenciadora digital.

“ Rainha da Grande Rio é a Virgínia. Vamos deixar a menina brilhar, minha gente. Eu, hein? ”, disse Paolla, que afirmou que estará presente no momento da passagem de faixa e que pretende matar a saudade da escola e de Duque de Caxias.