Instagram Rainer Cadete posa sem roupas e fãs reagem: "Gostoso"

Rainer Cadete publicou nesta quarta-feira (19) fotos ousadas nas redes sociais. O ator de "Êta Mundo Melhor" surgiu nu enquanto renovava o bronzeado e deixou os seguidores de queixo caído. As imagens surgiram no Instagram e mostram o artista de 38 anos tomando sol ao ar livre. Ele posou sem roupa, usando apenas um óculos de sol dourado. Na legenda, escreveu: “Alma solar”.





A postagem atraiu diversos comentários. Fãs elogiaram o físico do ator e a ousadia em publicar fotos sem roupas nas redes. Entre as mensagens mais curtidas, uma internauta afirmou: “Esse cara é fantástico em todos os sentidos”.

Outro seguidor classificou as fotos como “Belíssimo”. Um terceiro disse: "Lindo e gostoso 😍🔥". Um seguidor questiona: "Quer ajuda pra passar protetor?". Uma afirma: "Mas fica lindo em qualquer ângulo gente".

Preferências sexuais

Rainer Cadete revelou no final de 2024 quais eram suas preferências sexuais durante entrevista para o Lady Night. O ator afirma que gosta de sexo anal, mas de forma mais ativa: "De asa em asa... Conforme as pessoas me permitem, me concedem permissão, prossigo".

O ator explicou que frequenta "muito o lago sul [faço muito anal]" e que, por conta disso, já passou por algumas situações inusitadas com mau cheiro. "Aí eu falo: 'vamos tomar um banho'. Faz parte do meu show", concluiu.