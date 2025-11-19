Bella Campos publica foto de biquíni nas férias:
Instagram
Bella Campos publica foto de biquíni nas férias: "Feliz no simples"

Bella Campos compartilhou nesta quarta-feira (19) um álbum de fotos das férias e exibiu o corpão de biquíni na praia. A postagem surgiu após o fim do remake de "Vale Tudo". A atriz recebeu elogios e brincadeiras de colegas. Ao responder Caio Manhente, Bella escreveu: “Feliz no simples”.

A atriz aparece deitada em uma rede com biquíni preto e branco e óculos escuros, com o mar ao fundo. O restante da publicação apresenta fotos no espelho com lingerie rosa e crochê, além de um registro ao lado de uma amiga.

Bella Campos publica foto de biquíni nas férias: "Feliz no simples". Foto: Instagram
Bella Campos publica foto de biquíni nas férias: "Feliz no simples". Foto: Instagram
Bella Campos publica foto de biquíni nas férias: "Feliz no simples". Foto: Instagram
Bella Campos publica foto de biquíni nas férias: "Feliz no simples". Foto: Instagram
Bella Campos publica foto de biquíni nas férias: "Feliz no simples". Foto: Instagram
Bella Campos publica foto de biquíni nas férias: "Feliz no simples". Foto: Instagram
Bella Campos publica foto de biquíni nas férias: "Feliz no simples". Foto: Instagram


No mês anterior, Bella  relatou episódio curioso durante viagem aérea. A atriz contou que foi chamada para embarque antecipado na classe econômica após ser reconhecida por funcionárias da companhia aérea.

A gente entrou antes aqui no avião porque as divas que estavam atendendo eram ‘Fatymores’, então elas nos concederam esse privilégio”, afirmou. O termo faz referência às fãs da personagem Maria de Fátima, papel que marcou a atriz no remake.

Final de "Vale Tudo"

O mistério sobre a morte de  Odete Roitman  chegou ao fim no dia 17 de outubro. O último capítulo do remake de "Vale Tudo", exibido pela TV Globo, revelou que  Marco Aurélio  foi o responsável pelo assassinato da vilã interpretada por  Debora Bloch

A revelação foi mostrada no capítulo final. O momento contou com uma sequência tensa em que o personagem de  Alexandre Nero atira na magnata. 

O assassino de Odete entra no quarto após  Heleninha Roitman, personagem de Paolla Oliveira, tentar assassinar a mãe, mas errar o tiro. Com a arma da ex-esposa, Marco Aurélio aponta para a magnata e diz que se trata de uma vingança pelo atentado feito contra ele.

Entretanto, a magnata não faleceu com o tiro. Em uma reviravolta da trama, Odete aparece viva após o atentado. A personagem de Debora Bloch liga para Freitas que consegue marcar uma cirurgia para retirar a bala e ela termina a novela bem, saindo do Brasil em um helicóptero particular.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-11-19/bella-campos-publica-foto-de-biquini-nas-ferias---feliz-no-simples-.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes