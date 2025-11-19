Instagram Bella Campos publica foto de biquíni nas férias: "Feliz no simples"

Bella Campos compartilhou nesta quarta-feira (19) um álbum de fotos das férias e exibiu o corpão de biquíni na praia. A postagem surgiu após o fim do remake de "Vale Tudo". A atriz recebeu elogios e brincadeiras de colegas. Ao responder Caio Manhente, Bella escreveu: “Feliz no simples”.

A atriz aparece deitada em uma rede com biquíni preto e branco e óculos escuros, com o mar ao fundo. O restante da publicação apresenta fotos no espelho com lingerie rosa e crochê, além de um registro ao lado de uma amiga.





No mês anterior, Bella relatou episódio curioso durante viagem aérea. A atriz contou que foi chamada para embarque antecipado na classe econômica após ser reconhecida por funcionárias da companhia aérea.

“A gente entrou antes aqui no avião porque as divas que estavam atendendo eram ‘Fatymores’, então elas nos concederam esse privilégio”, afirmou. O termo faz referência às fãs da personagem Maria de Fátima, papel que marcou a atriz no remake.

Final de "Vale Tudo"

O mistério sobre a morte de Odete Roitman chegou ao fim no dia 17 de outubro. O último capítulo do remake de "Vale Tudo", exibido pela TV Globo, revelou que Marco Aurélio foi o responsável pelo assassinato da vilã interpretada por Debora Bloch.

A revelação foi mostrada no capítulo final. O momento contou com uma sequência tensa em que o personagem de Alexandre Nero atira na magnata.

O assassino de Odete entra no quarto após Heleninha Roitman, personagem de Paolla Oliveira, tentar assassinar a mãe, mas errar o tiro. Com a arma da ex-esposa, Marco Aurélio aponta para a magnata e diz que se trata de uma vingança pelo atentado feito contra ele.

Entretanto, a magnata não faleceu com o tiro. Em uma reviravolta da trama, Odete aparece viva após o atentado. A personagem de Debora Bloch liga para Freitas que consegue marcar uma cirurgia para retirar a bala e ela termina a novela bem, saindo do Brasil em um helicóptero particular.