Reprodução/ Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi

Bruna Biancardi, de 31 anos, se pronunciou em uma página de fofoca que teria editado uma foto dela em um evento que ocorreu em São Paulo. Contudo, a mulher de Neymar Jr. se surpreendeu ao também ser acusada de usar photoshop nas próprias publicações.

"Caraca, vocês mexeram tanto na minha foto que apagaram até meu brinco", declarou a mãe de Mavie e Mel. Este comentário foi rebatido por um internauta, que fez uma crítica semelhante, mas para a própria Bruna.

"Bruna, você é linda. Mas exagera no Photoshop e sabe disso. É só dar um zoom na foto do seu perfil, que o seu brinco também desaparece. Você é linda e não precisa exagerar nos filtros", escreveu o usuário do Instagram.

Biancardi não deixou a situação passar despercebida e desmentiu a acusação de exagerar na edição dos registros que publica nas redes sociais. A influenciadora, contudo, ainda pontuou que, caso fizesse isso, também não seria problema para ela.

"Já que você está com tempo, coloca uma foto ao lado da outra e compare. Até o vestido está diferente. A minha foto tem tratamento de luz e cor, Photoshop não tem, mas se eu quisesse colocar, também não teria problema nenhum. Só acho errado mudarem a foto que eu postei, e que um fotógrafo tirou", respondeu.

Saiba mais

Bruna Biancardi ganhou destaque na mídia internacional em 2021, quando foi anunciado o relacionamento dela com Neymar Jr., jogador de futebol. Em outubro de 2023, deu à luz Mavie, primeira filha dela com o atleta, que já era pai de Davi Lucca, de uma relação anterior com Carol Dantas.

Ao longo desta gestação, foi traída por Neymar, que se desculpou publicamente. Graduada em Moda, ela já fez vídeos para o YouTube e atuou como empresária. Em julho de 2025, Mel, filha de Bruna e Neymar, nasceu.