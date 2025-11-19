Instagram Manu Cit se pronuncia após rumores de traição e fim de noivado

A influenciadora Manu Cit comentou nesta quarta-feira (19) os rumores de término do noivado com Hernane Ferreira Jr., após o empresário ser visto aos beijos com outra mulher em uma festa.

Manu afirmou que tenta manter rotina mesmo diante da polêmica. No Instagram, disse: “Estou vivendo um dia de cada vez, fazendo tudo o que eu sempre faço. Eu realmente lido com as redes sociais como se fosse uma caixinha da minha vida”.

A influenciadora explicou que divide vida pessoal e exposição pública com atenção. “Tenho as coisas muito bem divididas. Sei separar o que dá para mostrar e compartilhar, do que não dá, o que é a minha intimidade”, afirmou.

Manu não mencionou nomes nem confirmou detalhes do episódio que motivou o pronunciamento. “Não vou mudar alguma coisa, não vou ser eu, estou simplesmente sendo eu, extremamente coerente com o que eu sou”, declarou.

Mesmo sem citar o ocorrido, os seguidores da influenciadora fitness notaram algumas mudanças no perfil, como a ausência de alianças nas publicações recentes e no post de noivado, publicado em agosto, que não está mais no feed de Manu.

Quem é Manu Cit?

Manu Cit, de 21 anos, é uma influenciadora de life style e se tornou um dos maiores nomes da internet quando o assunto é mundo fitness. Ela produz conteúdos voltados para rotina saudável, organização, vida cristã e estilo minimalista, acumulando milhões de seguidores nas redes sociais.

Antes da fama, cursava medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas deixou a graduação após o ritmo da carreira digital se intensificar. Na época, a influencer foi criticada pela maneira como falou da universidade pública e por vender um estilo de vida que seria "irreal", uma vez que fazia vídeos acordando de madrugada para iniciar a rotina de treinos antes da faculdade.