Instagram Manu Cit e o noivo Hernane Ferreira

A influenciadora Manu Cit virou assunto nas redes sociais após publicar indiretas e versículos bíblicos em meio ao rumor de traição do noivo, o empresário Hernane Ferreira.

A crise ganhou força no fim de semana, quando supostas imagens do rapaz em uma festa com outra mulher começaram a circular. Nas imagens, o empresário aparece carregando outra mulher no colo ao deixar a balada no sábado (15).

Em outra imagem, o empresário aparece tentando esconder o rosto ao notar que estava sendo fotografado por uma fã. A seguidora enviou a foto para Manu, que respondeu: “Obrigada por avisar, Isa! Muito bom saber que, mesmo sem a gente se conhecer, você quis contar isso para mim! Que Deus te abençoe por isso.”

Manu apagou fotos ao lado de Hernane, surgiu sem a aliança e compartilhou mensagens que sugerem mudança no relacionamento. A influenciadora não comentou diretamente o caso até o momento. O casal estava noivos desde agosto, quando o empresário a pediu em casamento.

Nesta terça-feira (18), Manu publicou um versículo bíblico interpretado como desabafo pelos seguidores. O texto afirma: “Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie sua língua do mal […] aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos, atentos a seus rogos; mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal.”

Em seguida, Manu compartilhou outro trecho sobre reputação e conduta cristã. A mensagem diz: “Tende uma consciência reta a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo.”

Crise no noivado

O jantar de noivado aconteceu há uma semana e reuniu familiares e amigos. A celebração era um dos compromissos oficiais após o anúncio do casamento feito em 13 de agosto, quando Manu exibiu a aliança e afirmou ter dito “sim” ao homem que acreditava ser escolhido por Deus para sua vida.

Na ocasião, ela também refletiu sobre relações e imperfeições humanas. A influenciadora declarou: “Quando estamos com outro ser humano que é cheio de defeitos, porque ninguém é perfeito, escolhemos os defeitos que toleramos.”

Após o suposto término, a repercussão afetou pessoas próximas ao casal. Sophia Cit, irmã de Manu, deixou de seguir o empresário no Instagram após o vazamento das imagens.

Quem é Manu Cit?

Manu Cit, de 21 anos, é uma influenciadora de life style e se tornou um dos maiores nomes da internet quando o assunto é mundo fitness. Ela produz conteúdos voltados para rotina saudável, organização, vida cristã e estilo minimalista, acumulando milhões de seguidores nas redes sociais.

Antes da fama, cursava medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas deixou a graduação após o ritmo da carreira digital se intensificar. Na época, a influencer foi criticada pela maneira como falou da universidade pública e por vender um estilo de vida que seria "irreal", uma vez que fazia vídeos acordando de madrugada para iniciar a rotina de treinos antes da faculdade.



