Manuela Cit anuncia noivado com Hernane Ferreira Jr. nas redes sociais

A influenciadora e empresária Manuela Cit anunciou, nesta terça-feira (12), que foi pedida em casamento por Hernane Ferreira Jr. A jovem de 21 anos divulgou o momento nas redes sociais e mostrou imagens da reação de familiares e amigos ao receberem a notícia. O anel de noivado, segundo ela, está na joalheria para ajustes.

O anúncio foi feito nos Stories do Instagram, onde Manu publicou capturas de tela de conversas e registros do pedido. Ela contou que o anel ficará pronto no sábado, quando pretende retomar os preparativos como noiva.

“ Estou arrasada. Sábado voltamos para a programação normal de noiva porque vamos pegar ela do ajuste ”, brincou a influenciadora. Em seguida, completou: “ Foram fortes emoções esses dias, meu Deus, eu sou noiva, eu vou casar com o homem que eu amo ”.

Manu afirmou que costuma desconfiar de surpresas, mas desta vez foi diferente. “ Sou uma pessoa extremamente difícil de surpreender porque suspeito de tudo. Mas dessa vez realmente foi uma surpresa ”, contou.

O casal ainda não revelou a data do casamento, mas afirmou que começará os preparativos assim que o anel for retirado da joalheria. A expectativa, segundo a própria Manu, é compartilhar todas as etapas com o público.