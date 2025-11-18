Instagram Kris Jenner articula plano milionário para retorno de Britney Spears?

Kris Jenner passou a liderar um plano milionário para recolocar Britney Spears no mercado, segundo publicações internacionais. A movimentação ganhou força após o encontro da cantora com Kim e Khloé Kardashian no fim de semana.

Reportagem do Radar Online revelou a estratégia e apontou que o encontro não ocorreu por acaso. A matriarca do clã Kardashian-Jenner teria iniciado negociações para reposicionar Britney após anos de desgaste e buscar novas oportunidades para a artista.

A interação recente entre Britney, Kim e Khloé chamou atenção de fãs e gerou especulações nas redes. Fotos e vídeos mostram a cantora em clima descontraído. Segundo o tabloide, a reunião foi parte de um plano maior idealizado por Kris Jenner.

Fontes afirmaram que a empresária enxerga um potencial de alto retorno em um “comeback” estruturado. A intenção seria orientar Britney e reconstruir a imagem pública após os 13 anos de tutela comandada pelo pai. Kris teria dito que “há um pote de ouro esperando por quem conseguir trazer Britney ao topo”.

A proposta também atenderia a um interesse direto da família Kardashian. “The Kardashians”, reality exibido pelo Hulu, enfrenta queda de audiência, e a presença de Britney seria avaliada como um trunfo para reaquecer o programa. Fontes descrevem a iniciativa como uma tentativa de revitalizar o formato e gerar nova mobilização do público.

Britney, segundo o Radar Online, já teria aceitado iniciar conversas sobre a estratégia. O encontro em Calabasas, na Califórnia, nos Estados Unidos, teria sido remarcado algumas vezes até finalmente acontecer. A aproximação com Kim e Khloé também buscaria transmitir acolhimento à artista.

Nos registros publicados, Britney agradeceu a recepção. “Que família calorosa, linda e gentil… Obrigada por me deixarem brincar com seus filhos e jantar!!! Foi uma honra passar um tempo com vocês!! Boas festas!”, escreveu a cantora nas redes.



