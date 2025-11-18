Instagram Ludmilla e Brunna Gonçalves celebram 6 meses de Zuri: "Família"

Ludmilla, de 30 anos, publicou nesta terça-feira (18) registros do mesversário de Zuri, que completou seis meses. A cantora e Brunna Gonçalves organizaram uma celebração intimista com decoração arco-íris para marcar a data. A cantora escreveu na legenda das fotos “Família”.

A cantora com a esposa posou com roupas brancas junto com a filha. Nos comentários, Nicole Bahls afirmou: “Que bonequinha, meu Deus, que boazinha”. Jojo Todynho reagiu com “Zuzu”, acompanhado de emojis apaixonados. Seguidores destacaram a beleza da criança e chegaram a brincar com a semelhança entre a menina e a artista. “A Brunna pariu a Ludmilla”, comentou um perfil.

Ludmilla escolheu a faixa "Paraíso", do novo álbum de R&B, para acompanhar os registros. A música homenageia Brunna e a filha do casal. A comemoração ocorreu na sexta-feira (14), mesma data em que a ex-BBB deu à luz em uma maternidade nos Estados Unidos.

Brunna fez a gestação por fertilização in vitro (FIV) pelo método ROPA, técnica em que o óvulo de uma das mães é fertilizado e transferido para o útero da outra. O procedimento permitiu que ambas participassem do processo de forma ativa.



