Instagram/Divulgação Oruam, Ludmilla e mais: famosos se manifestam após megaoperação deixar 64 mortos no Rio

A megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, gerou forte repercussão entre artistas nesta terça-feira (28). A ação, que mobilizou 2,5 mil agentes e deixou ao menos 64 mortos, provocou manifestações de Ludmilla, Duda Beat, Jojo Todynho e do rapper Oruam.

A operação, considerada a mais letal do estado nos últimos anos, teve o objetivo de enfraquecer a estrutura armada da facção na Zona Norte. Durante o confronto, houve troca intensa de tiros, uso de drones e barricadas.

Ludmilla foi uma das primeiras a se pronunciar nas redes sociais. A cantora pediu que os fãs evitem sair de casa durante os confrontos.

“ Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você por algum motivo teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem ”, escreveu.

Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você por algum motivo teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vcs! ❤️ — LUDMILLA (@Ludmilla) October 28, 2025





Duda Beat reforçou o alerta e pediu que a população acompanhe as informações oficiais.

“ Por favor, fiquem em casa. Como sabem, está acontecendo uma megaoperação na cidade e diversas vias estão sendo fechadas. Procurem se abrigar em local seguro e acompanhar as comunicações oficiais pelos canais da Prefeitura e do Centro de Operações do Rio ”, publicou.

Amores do Rio de Janeiro!

Por favor, fiquem em casa. Como sabem, está acontecendo uma mega-operação na cidade e diversas vias estão sendo fechadas. A prefeitura já comunicou estágio 2 de alerta. Procurem se abrigar em local seguro e acompanhar as comunicações oficiais por via dos… — DUDA BEAT (@dudabeat) October 28, 2025





Jojo Todynho também se manifestou, mas em tom crítico. A cantora comentou a violência no estado e citou o Partido dos Trabalhadores (PT).

“ Nossos policiais merecem respeito. Estamos à mercê da violência; tenho o maior prazer em proclamar, em alto e bom som, que eu nunca fui petista. É uma vergonha a sociedade brasileira normalizar o caos em que vivemos diariamente ”, declarou.

A artista ainda criticou o que chamou de “ falta de consciência de classe ” nas redes sociais. “ Quando vejo a ‘esquerdogata’ que me ofendeu também, ofendendo policiais, fica claro para mim que as piores pessoas são aquelas que apontam e julgam. Quem tem coragem de ser e se mostrar, se esconde atrás de bandeiras para praticar crimes e preconceitos. ”





Filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, o rapper Oruam também comentou o caso.

“ Minha alma sangra quando a favela chora porque a favela também tem família. Se tirar o fuzil da mão, existe o ser humano ”, escreveu.

O crime é o reflexo da sociedade o dia que eu ver a favela chorar e não vir aqui falar desse sistema sujo não vou estar sendo eu, minha alma sangra, tirar o fuzil existe o ser humano, eu nunca vou achar normal a polícia entrar em uma favela e matar 70 pessoas quando oque sempre… — 🅞🅡🅤🅐🅜 22 🃏 (@mauro_davi6) October 28, 2025



