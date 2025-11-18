LariReprodução X, antigo Twitter - Larissa Manoelassa Manoela como Estela em 'Êta Mundo Melhor' Larissa Manoela c

A atriz Larissa Manoela entrou na Justiça para solicitar uma indenização por danos morais contra seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias dos Santos. A artista que se desvinculou da produtora artística dos genitores em abril, exige um reconhecimento que a relação contratual lhe causou danos.

As informações são do colunista Ancelmo Gois. De acordo com a defesa da atriz, o contrato feito pela Deck Produções Artísticas Ltda. tinha cláusulas "ilegítimas, sem possibilidade de resilição unilateral e abusivas", além de submeter Larissa a uma situação de "vulnerabilidade".

Manoela mantinha vínculo profissional desde os seus 11 anos. O recurso de apelação, aberto na 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, frisa que o acordo dava aos pais poder irrestrito sobre a continuação da relação profissional, enquanto a atriz não tinha direito de encerrá-la.

A petição ainda frisa que Larissa ficou presa ao modelo contratual durante tempos e sem acessos a plataformas como YouTube e Spotify, sendo impedida para convites de gravadoras ou de fechar ações comerciais.





Larissa só conseguiu finalizar o contrato vitalício em abril, quando a Justiça deu o direito de rescisão. Agora os advogados buscam que o Tribunal de Justiça do Rio reconheça que o vínculo extrapolou questões profissionais e gerou danos morais. O recurso já está sendo analisado pelo TJ-RJ.

Relembre a rusga

Larissa Manoela concedeu uma entrevista ao Fantástico em agosto de 2023. Na época, a famosa revelou os detalhes da briga entre ela e os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Ela abriu mão do seu patrimônio de R$ 18 milhões para gerir a própria carreira.

"Eu só queria entender esse negócio, como estava essa questão financeira que nunca me era apresentada, que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago", disse Larissa. "Estava insuportável ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção das histórias", reiterou.

Já Silvana concedeu uma entrevista exclusiva ao Fofocalizando, do SBT.

"A gente sempre colocou para ela valores, talvez quando ela era menor ela não tivesse ideia de montante, mas a gente sempre falou para ela. Depois, quando ela ficou mais madura, a gente sempre falou para ela o quanto ela ganhava", disse.

"Muito chocante, muito triste, desesperador você ouvir isso da sua filha, da pessoa que você gerou, que educou", finalizou.

Nota da artista

Em suas redes sociais, Larissa Manoela esclareceu que o processo que ela está movendo não é contra seus pais, e sim, contra a gravadora. Confira a nota na íntegra.

"A informação noticiada pela coluna do Alcemo Gois, de que Larissa Manoela está processando os pais não procede. Esse título traz uma inverdade e a equipe da artista já entrou em contato com a coluna. Há uma grave informação que não é verdadeira.

A ação foi movida exclusivamente pela gravadora. E isso é claramente evidenciado nos autos. Pedimos gentilmente aos veículos de imprensa para que não compartilhem uma informação que não é verdadeira", disse a equipe da Larissa Manoela em nota.