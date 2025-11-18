Reprodução/redes sociais Sabina Simonato passa por desafio ao vivo

Sabina Simonato ficou bastante emocionada durante o Bom Dia São Paulo desta terça (18). A jornalista segurou o choro ao mostrar uma reportagem de André Modesto sobre a campanha de Natal dos Correios, que reúne cartinhas de crianças de todo o país com desejos de presentes ao Papai Noel. Um pedido de bolachas e doces de uma criança carente mexeu com a apresentadora, que logo ajudou.

O repórter estava ao vivo em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mostrando as 16 mil cartas recebidas em 2025. Entre as cartinhas, a que chamou mais atenção foi o que a criança escreveu: "Também quero ganhar coisas de criança, como bolachas, salgadinhos e chocolates". O pedido deixou os profissionais comovidos.

Sabina, bastante emocionada, fez um apelo aos telespectadores: "Quem pode, ajude. É tão gostoso ver essas cartinhas. A gente ganha muito mais do que dá quando pega uma cartinha dessas para ajudar uma dessas crianças", disse.





Ela pediu que o colega adotasse aquela cartinha que ele exibiu na reportagem.

"Olha, se não for te pedir muito… Depois a gente conversa, mas pega essa do doce. Você monta, vai lá numa lojinha, compra uns doces e coloca em nome do Bom Dia São Paulo, da Sabina… Pode pôr seu nome. Vamos ajudar essa?", disse.

A âncora do Bom Dia São Paulo frisou que os pedidos dizem muito sobre a realidade de quem os escreve.

"Você acha… Um doce, um salgadinho… Quem não se sensibiliza com uma história dessa?", frisou.

Bastante emocionada, Sabina Simonato ficou visivelmente abalada e com a voz embargada. "A gente fica até com a voz embargada. Vamos tocando, porque tem muito jornal pela frente", finalizou.