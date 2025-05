Reprodução A socialite norte-americana tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram.





Kriss Jenner, a matriarca do clã Kardashian, chamou atenção com o novo visual. A mãe das famosas irmãs Kardashians e Jenner surgiu com a aparência rejuvenescida e até semelhante às filhas.







A transformação deu o que falar nas redes sociais. Afinal, como a veterana, de 69 anos, pode estar parecida com as herdeiras, que são mais de 20 anos mais novas? A resposta está na medicina regenerativa.



Pelo menos é o que afirma a cirurgiã-dentista Raquel Vicente, que atua com foco em estética natural e regenerativa. Para a especialista, a estrela da série "Keeping Up with the Kardashians” investiu no método.

Ela explica que os tratamentos convencionais, como botox, ácido hialurônico, peelings químicos e lifting são boas opções para quem busca aparência mais jovem. No entanto, visam apenas a correção imediata e localizada da pele, por tempo limitado.

"Para um resultado mais natural, saudável, as celebridades têm apostado na medicina regenerativa. Isso porque, a cada dia, nossas células envelhecem, independente da nossa idade. E um dos tratamentos mais eficientes para retardar e desacelerar esse processo são os tratamentos regenerativos, uma vez que eles focam na regeneração e rejuvenescimento celular, estimulando a produção de colágeno e elastina, melhorando a qualidade e a saúde da pele, de dentro para fora” .

Medicina regenerativa e a busca por naturalidade

A especialista Vicente, que atende famosos como Paolla Oliveira e o influenciador Theodoro, acrescenta que a naturalidade é cada vez mais o objetivo principal. Por isso, técnicas que respeitem a anatomia facial refletem esse novo padrão estético, com tons mais realistas e autênticos.





De acordo com a especialista, além dos resultados estéticos, as técnicas também oferecem cuidados na estrutura da pele e recuperação nas vitalidade dos tecidos. Entre os tratamentos regenerativos, ela destaca:

Terapias com peptídeos;

Exossomas;

Células-tronco.

"Parece uma mágica, mas é biologia. Nesse tipo de tratamento, o que acontece, biologicamente, é que o seu próprio tecido se transforma em um mais jovem, com resultados duradouros e sem a necessidade de retoques periódicos para preservar a qualidade do resultado”.

Por fim, Raquel destaca que não é necessário passar por cirurgias plásticas para conquisar a pele dos sonhos. A combinação perfeita para reduzir rugas e linhas inclui cuidados estéticos e bons hábitos, como alimentação saudável e sono oregular: "O segredo está em tecnologia para trazer naturalidade".