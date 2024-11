Reprodução Influenciadora Manu Cit se pronuncia após 'beijinho' de Gabigol: 'Fui surpreendida'

A influenciadora Manuela Cit se pronunciou nesta terça-feira (5) após uma interação inusitada com o jogador do Flamengo, Gabigol. Durante a entrada no gramado para a partida entre o Flamengo e o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, a ex-estudante de medicina recebeu um "beijinho" na bochecha do atacante.

A cena viralizou nas redes sociais, e logo Manu Cit foi apontada como um possível novo affair de Gabigol. No entanto, a jovem de 20 anos explicou que o gesto foi inesperado, já que nunca encontrou o jogador pessoalmente.

"Na hora, eu já imaginei que isso iria gerar polêmica. Fui pega de surpresa: ele veio me cumprimentar, foi lá e me deu um 'oi'. Até porque eu conheço o Gabigol só pelo Cartola, onde ele sempre era o meu capitão", explicou ela.

Em uma publicação nas redes sociais sobre o ocorrido, Manu chamou atenção ao afirmar que seu coração "já tinha dono". Ela esclareceu que fez esse comentário em uma página de fofoca que publicou o vídeo do cumprimento com Gabigol. “Eu nunca tinha visto ele pessoalmente”, reforçou.

A jovem revelou que a frase tinha um sentido espiritual. "Meu coração tem dono porque eu entreguei meu coração para Jesus neste ano, fiz uma super oração. Não falei nada sobre isso antes, porque sou humana, erro muito, e não quero expor essa entrega espiritual", comentou.

Além disso, a influenciadora fitness explicou que está há oito meses sem beijar ninguém e que não tem dedicado tempo a relacionamentos amorosos. "Vocês sempre perguntam: ‘Ai, Manu, e os namoradinhos?’. Gente, não existe. Estou tão focada em outras coisas que faço a ‘egípcia’", brincou.

"Acabei me acostumando a essa situação de não estar falando com ninguém, e gosto muito disso. Nunca fico estressada por causa de homem (risos), então minha mente está completamente livre para me dedicar ao que realmente quero fazer agora", completou.