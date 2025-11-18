Instagram Brino admite que mentiu sobre Ivete para Shawn Mendes: "Desculpa"

O influenciador Brino, de 28 anos, revelou que mentiu ao dizer que era parente de Ivete Sangalo para conseguir uma foto com Shawn Mendes durante apresentação de Dua Lipa em São Paulo, no fim de semana. O streamer explicou que recorreu à estratégia para chamar atenção do cantor.

A confissão ocorreu em uma live, onde Brino detalhou como enganou Shawn. O influenciador afirmou que improvisou a história após lembrar da passagem do canadense por Salvador, onde ele foi acolhido por Ivete Sangalo.

Brino disse que encontrou Shawn na porta do camarim próximo ao palco. “Nós fomos antes no camarim, e aí, quando chegamos na porta do camarim da Dua Lipa, nós demos um ‘toc toc’ e abriu o Shawn Mendes. Normal, mais um dia comum”, relatou. O artista apareceu sorrindo, o que deixou o influencer mais confiante.

O influenciador contou que tentou pensar em uma abordagem rápida. “Ele estava [fumando]. Pensei: ‘Como eu me aproximo dele sem ser uma pessoa chata? Como faço pra ele gostar de mim em vez de não gostar? Chego com outra droga? Será que ofereço: olha essa aqui, você gosta? Não sei, não vou falar isso’”, comentou. Foi então que lembrou da relação recente entre o cantor e a diva pop.

Brino recordou o carinho do público por Ivete. “A Ivete é muito querida, todo mundo gosta muito dela, ninguém odeia a Ivete Sangalo. Ela é a brasileira, todo mundo ama ela. Minha família inteira, eu. Eu queria... Desculpa, por favor, Ivete Sangalo. Me perdoa, tá?”, afirmou.

A partir daí, elaborou o plano. “Cheguei no pessoal e falei: ‘Gente, como fala tia em inglês?’. Aí o pessoal [respondeu]: ‘Auntie’. Aí fui pra um canto, sozinho, com uma garrafa de água e um sonho. Falei: ‘Oi, Shawn, como você está?’. E ele: ‘E aí, cara. Bem e você?’. Aí eu [disse]: ‘A Ivete é minha tia’”. Segundo ele, Shawn se surpreendeu e dividiu a suposta informação com o assessor.

Brino disse que o momento gerou uma conversa descontraída. “Apertei a mão dele, começamos a rir e eu: ‘Car*lho, obrigado, Ivete Sangalo. Meu Deus do céu, poeira!’”, relatou. Depois disso, pediu uma foto. “Aí eu: ‘Vamos tirar uma foto pra mandar pra ela?’. E ele: ‘Vamos’. Aí tiramos uma foto, [ele] com sorrisão, e eu fui embora”, afirmou.

O influenciador encerrou a história pedindo desculpas à cantora baiana e disse que a intenção era apenas tietar o astro canadense sem parecer inconveniente.