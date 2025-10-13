Reprodução/Internet Encontro bateu recorde histórico de audiência para uma sexta-feira

Patrícia Poeta teve uma sexta-feira de glória no quesito audiência: beneficiado pelos bons índices obtidos pela goleada do Brasil na Coreia do Sul, o Encontro conquistou seu melhor desempenho da história, quando consideradas apenas edições transmitidas neste dia da semana.

O matinal da Globo, que preencheu boa parte de sua duração com o noticiário sobre o amistoso da seleção, foi mais visto que qualquer atração transmitida por outra emissora de televisão ao decorrer da semana.

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna com fontes do mercado, revelam que omarcou 8,7 pontos de média, número suficiente para assegurar a preferência de 28,4% dos televisores ligados na principal metrópole do país entre 10h00 e 10h52.

Até então, a melhor performance da história do programa comandado pela jornalista da Globo na sexta-feira era de 8,6 pontos, obtidos na manhã de 28 de abril de 2023. A atração conquistou 35% mais telespectadores do que nas quatro sextas anteriores.