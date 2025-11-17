Instagram/@bianca Bianca Andrade compartilha fotos de viagem romântica à Croácia

Bianca Andrade anunciou nesta segunda-feira (17) o fim do namoro com Diego Cruz e explicou que a relação terminou de forma “extremamente madura e respeitosa”. A influenciadora afirma que o ciclo se encerrou em paz e que viveu uma experiência amorosa leve desde maio, quando assumiu o relacionamento.



A informação foi divulgada no perfil da influenciadora nas redes sociais, por meio de uma carta aberta. Boca Rosa publicou uma foto ao lado do ator e relembrou o tempo que esteve com o influenciador.

“Ah, Didi, como falar sobre o nosso doce encontro nessa vida? Você me ensinou sobre o amor e relacionamento da forma mais paciente e gentil que já vi alguém ensinar. Você me mostrou que namorar pode ser leve, divertido, gostoso, sem traumas, que pode ser em paz”.

Ela continuou ao agradecer a transformação pessoal que viveu durante a relação: “Obrigada por ter me trazido uma nova ótica, você virou uma chave em mim e esse foi o maior presente que poderia me dar. Nunca mais direi que odeio namorar, porque com você eu amei e muito (todo mundo sentiu e viu isso nos meus olhos)”.

A influenciadora explicou que a separação ocorreu de maneira harmoniosa: “Nosso ciclo finaliza aqui de forma extremamente madura e respeitosa, eu tenho tanta gratidão por você que quero que seja leve e em paz, como sempre fomos desde o começo. Didi, tudo de mais LINDO na sua vida! VOE, BRILHE, REALIZE SONHOS e saiba que existe uma pessoa no mundão que você pode contar quando precisar. TE AMO!”.





Diego Cruz também publicou uma mensagem pública dedicada à ex-namorada. O ator disse que os meses ao lado da influenciadora foram cheios de boas experiências.

“Bianquinha, faço esse relato aberto para te agradecer. A vida do seu lado, nesses últimos meses, foi recheada de coisas maravilhosas. A gente se entregou, se jogou de cabeça e viveu esse relacionamento com tudo que a gente tinha para oferecer”.

Ele afirmou que o fim não representa fracasso: “E quanto crescimento, né? Não tem como dizer que ‘deu errado’. Não. Deu certo, e muito! Te acho uma mulher incrível, batalhadora, merecedora de tudo o que já conquistou, um EXEMPLO de mãe para o Guduguinho e, agora, uma amiga que quero levar para vida. Eu verdadeiramente desejo o melhor que esse mundo possa te oferecer. Hoje e sempre! TE AMO”.



