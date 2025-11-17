Reprodução/Instagram/@ricky_martin Ricky Martin voltará ao Brasil

O cantor Ricky Martin estará no Carnaval do Brasil em 2026. O astro latino revelou que está com saudades do país e que a festa brasileira mudou sua vida. Ele ainda frisou que está solteiro para aproveitar o melhor do evento.

"O Carnaval mudou minha vida. Quando você tem 500 tambores ao seu redor, e todos eles estão com força total, é uma elevação espiritual. É realmente maravilhoso. Mudou a minha música e eu preciso voltar. Agora ainda mais porque estou solteiro", revelou à jornalista Cleide Klock.

A relação de Ricky com o Brasil se intensificou em 1997, quando ele desfilou pela Portela pela primeira vez, momento que marcou sua entrada no mundo do samba.





Separação

Ricky Martin foi casado por sete anos com o artista sírio Jwan Yosef. Os dois têm dois filhos: Lúcia, de seis anos, e Renn, de cinco. O músico conheceu Yosef em 2015, em Londres, por meio das pinturas do artista. Eles se casaram em 2017.

Em setembro, após o divórcio, Yosef falou sobre como está o relacionamento com o ex-marido e os desafios de criar os filhos após a separação.

"Tivemos um relacionamento maravilhoso. E agora, compartilhamos uma relação de coparentalidade muito sólida e pacífica. Moramos a 10 minutos de distância. Conversamos dia sim, dia não. Amamos muito nossos filhos. Tem sido uma experiência maravilhosa. Quer dizer, não é uma experiência; é um modo de vida", afirmou o artista.