Reprodução/ Instagram @bianca Bianca Andrade

A empresária e influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar mais de R$ 900 mil ao ex-empresário Flávio Thiago da Silva Luz. A decisão foi publicada no dia 30 de outubro e envolve valores de comissão referentes ao período em que ele gerenciou a carreira da influenciadora.

O iG Gente teve acesso ao processo. Segundo os documentos, Flávio Luz afirmou ter prestado serviços de agenciamento e acompanhamento profissional a Bianca entre 2015 e 2018. Ele alegou que a influenciadora reconheceu a dívida em diversas ocasiões, mas não realizou o pagamento.

De acordo com o processo, a última tentativa de cobrança ocorreu em maio de 2022, quando foi enviada uma notificação extrajudicial. Bianca não respondeu à notificação e, segundo o autor, deixou de cumprir um acordo que previa o pagamento em seis parcelas de aproximadamente R$ 60 mil, equivalentes a 15% de comissão.

A Justiça decidiu que Bianca deveria pagar R$ 365,2 mil a título de indenização material, com correção monetária e juros referentes às parcelas vencidas entre março e agosto de 2019. O valor total ultrapassa R$ 900 mil com os acréscimos legais. O pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 80 mil, foi negado.

Na ação, Flávio alegou ainda ter sofrido dano moral após Bianca divulgar informações falsas sobre o caso nas redes sociais. Ele afirmou que a parceria foi firmada verbalmente e baseada em amizade, mas que o acordo de encerramento também verbal não foi respeitado.

Bianca contestou o processo e levantou questões como incompetência do juízo, ilegitimidade das partes e prescrição da dívida. Ela também negou a existência de contrato válido.

Em nota enviada à CNN Brasil, a defesa da empresária informou que o processo segue em curso e ainda cabe recurso. “A empresária confia integralmente na Justiça e permanece à disposição para colaborar com o esclarecimento dos fatos e a condução responsável de suas atividades profissionais”, afirmou.