Zé Felipe elogia Vini Jr por carinho com filhos: "É gratificante"

Zé Felipe afirmou que é “gratificante” ver os filhos sendo bem tratados por Vini Jr, atual namorado de Virginia Fonseca. A declaração foi dada em entrevista à LeoDias TV, quando o cantor também comentou o relacionamento com Ana Castela e negou indireta a Gustavo Mioto.

Durante a conversa, Zé Felipe destacou o carinho do jogador com as crianças e agradeceu a Deus pelo bom convívio familiar.

“Quando você vê seu filho sendo bem tratado, sendo bem recebido, isso é gratificante, sabe? A gente agradece a Deus, porque a gente vê tanta loucura, né? Tanta coisa acontecendo. Quando você vê que seu filho tá sendo bem tratado, é muita felicidade”, disse.

O cantor também desejou felicidade à ex-companheira. “A gente tem um vínculo vitalício [os filhos], e a gratidão que eu tenho por ela é eterna, por me dar os maiores presentes da minha vida, que são meus filhos. Então, pra ela, toda a felicidade do mundo, pro Vini, e que ele seja muito feliz, que Deus possa abençoar”, afirmou.

Zé Felipe nega indireta a Gustavo Mioto



Zé Felipe comentou ainda sobre o namoro com Ana Castela, que começou oficialmente há cerca de um mês. Segundo ele, a relação tem sido tranquila e leve.

“A Ana é maravilhosa, a Ana me dá paz, não tem ciúme. Eu confio muito nela e eu tenho uma paz assim que é muito incrível. O meu negócio com a Ana tá sendo muito abençoado e tá muito leve, tá muito gostoso”, declarou.

O cantor também esclareceu rumores sobre uma suposta indireta para Gustavo Mioto, ex de Ana. O trecho “Você vai ver que homem é homem e moleque é moleque” gerou especulações entre os fãs. “Se tivesse alguma coisa pra falar, eu falava mesmo aqui, sem problema nenhum, mas não é indireta, não. Acho que a gente tem que gravar de tudo. A música é igual um filme, então você pode falar de qualquer assunto, pode abordar o tema que você quiser, e não tem indireta, não”, explicou.

Sobre a divisão de bens com Virginia, Zé Felipe reforçou que o tema não interfere na boa convivência. “Eu até falo: ‘Virgínia, quem mexe [nisso] é advogado. Eu parei na sétima série, a Virgínia acabou o ensino médio na empurrada. Não vamos falar disso. A nossa prioridade é as crianças, e a boa relação sempre tem. Ela sabe que pode contar comigo sempre, eu sei que eu posso contar com ela sempre, e isso é pro resto da vida’”, afirmou.

Em recente entrevista ao portal Metrópoles, Virginia também elogiou Ana Castela. “Eu fico muito feliz em saber que a Ana está tratando bem os meus filhos, que os meus filhos gostam dela. O Zé estando bem e feliz é maravilhoso, porque ele poderá dar o máximo para os filhos. E ela tratando bem os meus filhos, está tudo bem e perfeito”, declarou.