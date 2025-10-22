Reprodução/Instagram/@poliana/@anacastelacantora Poliana Rocha diz que Ana Castela não tem rivalidade com Virginia

Poliana Rocha, de 48 anos, mãe do cantor Zé Felipe, de 27, usou suas redes sociais para comentar a relação entre a ex-nora, Virginia Fonseca, de 26, e Ana Castela, de 21, apontada como atual namorada do filho.

No post publicado por Poliana, lia-se: "Virginia sobre Ana Castela e Zé Felipe: 'Desejo tudo de bom! O Zé merece ser feliz. Também achei que eles combinam bastante, as crianças amam ela e eu amo quem trata bem meus filhos'." Na legenda, a esposa de Leonardo reforçou que não há desentendimentos entre as duas: "A rivalidade é só por conta da internet", afirmou.

A suposta declaração de Virginia, no entanto, parece não ter ocorrido de fato. Ainda assim, a mãe de Zé Felipe fez questão de enfatizar que não existe rivalidade entre a ex e a atual do cantor.





Logo pela manhã, Zé Felipe compartilhou um vídeo da namorada, Ana Castela, presenteando os filhos que teve com Virginia. A cantora surpreendeu as crianças com brinquedos e, no registro, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, agradecem à "tia Ana". O caçula da família, Zé Leonardo, tem 1 ano.

Na noite da última segunda-feira (20), o cantor foi questionado se está namorando a Boiadeira e respondeu nos Stories do Instagram com uma imagem em que aparece reagindo com dois "joinhas" à pergunta. Ele e Ana estavam em São Paulo; no vídeo, é possível ver que se encontravam no apartamento de Leonardo, na capital paulista.

Poliana Rocha se emociona

Poliana Rocha se derreteu por Ana Castela no último domingo (19) após receber um vídeo da cantora mostrando um momento em família. A mãe de Zé Felipe compartilhou o registro nas redes sociais e elogiou a atitude carinhosa da artista, que apareceu cozinhando ao lado da mãe, Michele Castela.

A troca de mensagens foi revelada por Poliana em seu perfil no Instagram. "Quando você recebe um vídeo que enche seu coração de gratidão! Obrigada por todo carinho, Ana Castela e Michele Castela!", escreveu a influenciadora.

Leonardo elogiou a artista em entrevistas recentes, destacando a afinidade com a família. "Ana é uma pessoa maravilhosa. A gente está se conhecendo, mas já deu para notar que ela é uma pessoa igual à gente mesmo, simples", afirmou o cantor.